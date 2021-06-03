تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثاني بتنظيم منشطيها من أحزاب سياسية وقوائم حرة لتجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يلي برنامج اليوم الخامس عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي:

-ورڨلة: تجمع شعبي لحزب طلائع الحريات (رضا بن ونان)، بالمركز الإسلامي (9.30(

-إليزي: تجمع شعبي ينشطه عباس بوعمامة، عضو المكتب الوطني بتفويض من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني، بإن إمناس (17.00(

- الجلفة : تجمع شعبي لرئيسة تجمع أمل الجزائر "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي، بالمسرح الجهوي بوسط المدينة (16:30(

- الجلفة : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، بدار الثقافة سينما الكواكب سابقا (10:00(

- بسكرة: تجمع شعبي لرئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بمتحف المجاهد (9:30(.

- بسكرة: تجمع شعبي ينشطه الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، بقاعة الأطلس بعاصمة الولاية (17:00(

- المسيلة: تجمع شعبي لرئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بالمكتبة المركزية بعاصمة الولاية (14:00(

- أم البواقي: لقاء جواري للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بمداومة الحزب ببلدية عين فكرون (9:30(

- باتنة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة (10:00(

- باتنة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة (17:00(

- ميلة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بدار الثقافة مبارك الميلي (14:00(

- ميلة: تجمع شعبي ينشطه بودن منذر عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بتفويض من الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، بالقاعة المتعددة الرياضات بلدية ترعى باينان (10.00(

- تبسة: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بقاعة الحفلات الشارقة ببلدية بئر العاتر (15:00(

- أولاد جلال: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، بدار الشباب محمد بوضياف (16:00(

- قالمة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، بالقاعة متعددة الرياضات "سويداني بوجمعة" (9:30(

- الطارف: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، بقاعة الأفراح ببلدية البسباس (17:00(

- سطيف: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، بدار الثقافة "هواري بومدين" (9:00(

- سطيف: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بدار الثقافة "هواري بومدين" (17:00(

- تلمسان: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بدار الثقافة "عبد القادر علولة" (9.00(

-عين تموشنت: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالمكتبة العمومية الرئيسية للمطالعة "مالك بن نبي" (13.30(

-وهران : تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقاعة السينما "المغرب" (17.00(

- سيدي بلعباس: تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بقاعة السينما "العمارنة" (10.00(

- وهران: تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بقاعة السينما "السعادة" (16.00(

- البيض: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات بقاعة المحاضرات ببلدية الأبيض سيدي الشيخ (16.00(

- سعيدة: تجمع شعبي لرئيس مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني نصر الدين سالم شريف بدار الثقافة "مصطفى خالف" (17.00(.