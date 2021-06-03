تسبب حريق محول كهربائي بعمارة من 6 طوابق بإقامة حرية السلام ببواسماعيل في تيبازة الليلة الماضية في إصابة 8 أشخاص بضيق في التنفس من جراء الدخان المتصاعد نتيجة الحريق.

وسارعت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببواسماعيل شرقي تيبازة مدعمة بالمركز المتقدم كركوبة، للتدخل في حدود الساعة الحادية عشر، من أجل إسعاف ثمانية ضحايا من الجنسين اثر حريق محول كهربائي مع انتشار الدخان داخل العمارة بالمكان المسمى إقامة حرية السلام، بلدية بوسماعيل بحسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأضاف نفس المصدر أن الضحايا عانوا من ضيق في التنفس ليتم إسعافهم في عين المكان، قبل ان يحولوا على المراكز الاستشفائية.

من جهتها، فتحت مصالح أمن دائرة بواسماعيل تحقيقا في ملابسات هذه الواقعة لتحديد الأسباب والمسؤوليات.



