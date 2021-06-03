أعلنت قنصلية فرنسا بالجزائر، اليوم الخميس، أن عبور الحدود بتأشيرة "شنغن "بفرنسا مزال خاضعا للقيود الاستثنائية المنفذة منذ 31 جانفي 2021 بسبب جائحة كورونا

وأوضحت القنصلية، في منشور، عبر صفحتها في "الفايسبوك "، أنه يسمح لفئات من المسافرين الواردة قائمتهم في شهادة التنقل الدولي على موقع وزارة الداخلية ، بالدخول الى فرنسا، مع توفير الوثائق المطلوبة عادة للدخول والإقامة في فرنسا مثل جواز السفر، التأشيرة، عنوان الإقامة.

وأضافت، أنه يجب على كل مسافر مهما كانت جنسيته، تقديم لشركة النقل ولسلطات الرقابة على الحدود ما يلي:

* للمسافرين فوق 11 سنة فقط نتيجة فحص حيوي للكشف عن الفيروسات ′′ RT-PCR COVID ′′ يعود إلى اقل من 72 ساعة قبل الانطلاق (انطلاق أول رحلة رحلة مع المراسلة)

* بيان عن الشرف يشهد : انه لا يظهر أعراض الإصابة بكورونا، أنه لم يعرف انه كان على اتصال بحالة مؤكدة بكوفيد-19 خلال أربعة عشر يوما قبل السفر.

* للمسافرين فوق الحادية عشر فقط، أن يقبل إجراء اختبار أو فحص بيولوجي للكشف عن سارس-كوڤ-2 عند وصوله إلى التراب الوطني، التعهد باحترام عزل طوعي يدوم سبعة أيام بعد وصوله إلى فرنسا المتروبولية، وبانجاز فحص بيولوجي للمسافر الذي يتجاوز عمره الحادي عشر عاما. و

كشفت القنصلية، أنها ستستأنف عملها تدريجيا ابتداء من 17 جوان 2021 ، فقط للأشخاص الذين يزورون فرنسا لأسباب مهنية وتبرر الحصول على تأشيرة مرور (تاشيرة إقامة قصيرة متعددة) صادرة عن فرنسا، من صلاحية لا تقل عن سنة.

بالإضافة إلى هذه، يمكن لزوج الفرنسيين ومواطنين الاتحاد الأوروبي ان يودعوا ملفاتهم أيضا. وأضافت، الطلبات بغض النظر عن صفة الطالب ستستقبل على الموعد الذي يمكن أخذه عبر الموقع الالكتروني ابتداء من 9 جوان 2021 حسب العملية المعتادة. مراقبة شروط إيداع الطلبات ستكون عند مدخل المركز. الأشخاص الذين لا يمكنهم تبرير استيفاؤهم هذه الشروط لن يتم قبولهم.