بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 696 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 172 مليونا وأكثر من 173 ألف إصابة، تعافى منهم 154 مليونا وما يقارب من 987 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، واتساع رقعة الجائحة على أراضيها، 3.205 وفيات، البرازيل 2.346 وفاة، الأرجنتين 640 وفاة، كولومبيا 523 وفاة، وروسيا 372 وفاة. وتراجعت أمريكا إلى المستوى السادس عالميا مسجلة 287 وفاة وذلك في تراجع ملموس في أعداد الوفيات المسجلة كل 24 ساعة.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند 133.228 إصابة، البرازيل 77.898 إصابة، الأرجنتين 35.355 إصابة، كولومبيا 25.966 إصابة، وأمريكا 12.976 إصابة.

وخلال الفترة الأخيرة، تستمر الهند بتسجيل حصيلة إصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن أمريكا ورغم تراجعها الملحوظ في الأعداد الإجمالية اليومية للإصابات والوفيات، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.