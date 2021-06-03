خصصت الولايات المتحدة الأمريكية ، مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي إلى تحديد مكان وجود زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبو عبيدة يوسف العنابي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها "خصصت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن مكان أو هوية أبو عبيدة يوسف العنابي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب". وفي نوفمبر الماضي، عيّن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، أبو عبيدة على رأس التنظيم خلفًا لعبد المالك دروكدال، الذي قُتل بيَد القوّات المسلّحة الفرنسيّة في جوان الماضي في شمال مالي،

والإرهابي "أبوعبيدة" يرأس أيضا ما يسمى بـ"مجلس الأعيان"، وهو بمثابة "لجنة توجيهية" للتنظيم الإرهابي الذي بات ينشط في منطقة الساحل الأفريقي، ونفذ عدة عمليات إرهابية ضد الجيش المالي والمدنيين في شمالي البلاد.