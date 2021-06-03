كشف الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، عن غياب كيفن دي بروين عن مباراة الفريق الافتتاحية في يورو 2020، والتي سيواجه خلالها منتخب روسيا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

صاحب الـ29 عاما لم يستطع إكمال مباراة فريقه ضد تشيلسي، ليضطر للخروج مصابا بعد اصطدام وجهه بوجه المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب نادي تشيلسي.

كما أشار مدرب بلجيكا لعزم اللاعب المخضرم على ارتداء قناع واقي للوجه، مماثل للذي ارتداه زميله ومواطنه يان فيرتونغين قبل عامين، بعد إصابته مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال مارتينيز: "لا يبدو أن دي بروين سيكون جاهزا للمشاركة في مباراتنا الأولى باليورو، لذا من سيلعب مكانه يجب أن يثبت مدى جاهزيته".

وأضاف: "لقد اتخذنا قرارا بشأن ارتدائه القناع، حيث سيمدنا به أحد المنتجين للقناع الذي ارتداه سابقا يان فيرتونغين، فلقد كنا راضين عنه".