استقبلت المصالح الاستشفائية ببلدية الشهبونية جنوب المدية، خلال الساعات الأخيرة الماضية، ثمانية جرحى من مختلف الأعمار تعرضوا لإصابات بسبب العاصفة الرعدية وتساقط حبات البرد، امسية أمس، التي اجتاحت المنطقة .

ونقلت سيدة تبلغ من العمرة56 سنة، تدعى ط.ف، إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية اثر تعرضها لإصابة بليغة على مستوى الرأس بسبب حبات البرد التي فاجأتها حينما همت بالخروج من سكنها العائلي بمنطقة الحيدب لنجدة ابنتها ، وقد كشفت الأشعة التي أجريت لها عن اصابتها بشق على مستوى الجمجمة ، وقد أثارت الحالة الاستثنائية التي عاشتها المنطقة، لأول مرة، اثر تساقط حبات برد وصل وزنها الى 400غرام حالة خوف وهلع كبير في اوساط السكان، خاصة منهم الاطفال الذين باتت تنتابهم حالة خوف كلما استشعروا بهروب رياح معتقدين ان العاصفة عادت مجددا.