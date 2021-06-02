استلمت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) من وزارة الصحة و السكان واصلاح المستشفيات كمية من 20.000 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لفائدة عمالها، حسبما اكده اليوم الاربعاء رئيس مدير عام الشركة، شاهر بولخراص.

وأوضح بولخراص في تدخله بمناسبة إطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد-19، لفائدة عمال مجمع سونلغاز التي جرت بمقر المتعامل نظام كهربائي بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية قد سلمت 20.000 جرعة لقاحات لفائدة 10.000 عامل من المجمع.

وأضاف بولخراص في هذا الصدد، أن "حماية مستخدمي المجمع تعتبر واجبا وطنيا"، بما أن "خبرتهم وجاهزيتهم تعتبر أساسية للمؤسسة الوطنية".

كما تمت الاشارة الى ان السيد بولخراص، كونه المسؤول الاول عن مجمع سونلغاز قد تلقى اليوم الأربعاء الجرعة الاولى من اللقاح، في اطار مبادرة تهدف الى تشجيع العمال على التلقيح ضد وباء كورونا.