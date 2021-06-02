قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، مساء الأربعاء، من سيدي بلعباس بأن رئيس الجمهورية ومعه مختلف هياكل الدولة قد أفرجوا عن مؤشرات قوية وجدية توحي بنزاهة موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 12 جوان المقبل.

ودعا مقري مناضلي وإطارات حزبه إلى تكثيف العمل الجواري "والاقتداء بدور النملة في جلب المؤونة إلى جحرها"، في إشارة ضمنية منه إلى ضرورة العمل على نقل رسالته ورؤية حركة مجتمع السلم إلى من لم يسعفهم الحظ في حضور تجمعه الشعبي، الذي احتضنته إحدى قاعات دار الثقافة "كاتب ياسين" بسيدي بلعباس.

وحسب مقري فإنه لا جدوى من تزوير تشريعات 2021 بعد أن ابتلعت خيرات البلاد من قبل فئة لطالما عملت على استنزاف القدرات الكبيرة للجزائر على مدار عقود من الزمن، في إشارة ضمنية إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية والأزمة المتعددة الجوانب التي تعاني منها البلاد ، مضيفا بأن المعطيات ترشح للتمهيد لديمقراطية مؤمنة بالقدرات البشرية والكفاءات التي تزخر بها الجزائر في كل المجالات، بعد أن غاص في التذكير بالماضي المجيد لحركة مجتمع السلم في الدفاع عن مصالح المواطنين وثوابت الأمة وعن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.