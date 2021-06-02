اندلع حريق في مصفاة للنفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال مالكي، قوله إنه تم الإبلاغ عن حريق في منطقة المصفاة الواقعة في مدينة ري، جنوب طهران.

وأضاف المتحدث أنه تم إرسال وحدات الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث، إضافة إلى صهاريج مياه ومواد أخرى للمساعدة في إخماد الحريق.

ولم يصب أحد في الحادث، بحسب مسؤول في الشرطة.

ونقلت قناة "العالم" نفي رئيس العلاقات العامة في مصفاة طهران، أن يكون الحريق ناتجا عن أعمال تخريبية في مصفاة طهران.

كما أكد مسؤولون بمصفاة تندكويان أنه لا وجود لأي عمل تخريبي وراء الحريق بالمصفاة وقد اندلع بسبب خلل تقني.