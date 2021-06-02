سيدير الحكم الدولي المصري إبراهيم نورالدين المباراة الودية بين الجزائر و موريتانيا المقررة يوم غد الخميس على الساعة 45 سا 20 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيكون في مساعدة الحكم الرئيسي إبراهيم نورالدين كل من مواطنيه سمير جمال وهاني عبد اللطيف. أما الحكم الرابع فهو أحمد الغندور.

وسيرتدي المنتخب الجزائري خلال هذه المواجهة الودية الزي الأبيض بينما يلعب المنتخب الموريتاني باللون الأخضر. القرار اتخذ خلال الاجتماع التقني المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.