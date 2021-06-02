تعرض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، صباح اليوم الأربعاء، إلى حادث مروري بالقرب من بلدية الثنية في ولاية بومرداس حينما كان في طريقه إلى مدينة تيزي وزو لتنشيط تجمع في إطار الحملة الإنتخابية لتشريعات 12 جوان القادم.

وحسب عمر آيت مختار أحد مترشحي ولاية تيزي وزو في قائمة الجبهة الوطنية فإن الحادث المروري خلف أضرارا مادية للمركبة التي كان على متنها موسى تواتي الذي لم يصاب بأي أذى.

وبعد أن تعذر على تواتي تنشيط التجمع المبرمج صبيحة اليوم بقاعة دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، نشط عمر آيت مختار تجمع شرح خلاله أمام شلة من المواطنين والصحافيين وأعوان الشرطة، وغاب عنه حتى بعض المترشحين في قائمة "الأفانا"، الأسباب التي دفعته للمشاركة في هذا الإستحقاق وما سيعمله في حالة تحصل عل ثقة الناخبين.