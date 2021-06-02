تقرر تأجيل المباراة المقررة آنفا ليوم الجمعة، بين مولودية وهران ووداد تلمسان، لحساب الدور ربع النهائي لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم إلى يوم السبت 5 جوان بملعب أحمد زبانة بوهران، حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء، الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.
وأوضحت الرابطة في بيان لها ما يلي:" بناء على طلب التلفزيون الجزائري، وبعد التشاور وموافقة الناديين، فإن مباراة، مولودية وهران - وداد تلمسان، لحساب الدور ربع النهائي لكأس الرابطة المحترفة (2020-2021) المقررة آنفا ليوم الجمعة، أجلت الي يوم السبت 5 يونيو في نفس التوقيت".
وستلعب باقي مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة:
برنامج المباريات: يوم الجمعة 4 جوان:
نجم مقرة - شبيبة الساورة (16:00)
اتحاد الجزائر - أولمبي المدية (17:00)
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (17:45).
يوم السبت 5 جوان:
مولودية وهران - وداد تلمسان (17:00)