تقرر تأجيل المباراة المقررة آنفا ليوم الجمعة، بين مولودية وهران ووداد تلمسان، لحساب الدور ربع النهائي لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم إلى يوم السبت 5 جوان بملعب أحمد زبانة بوهران، حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء، الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وأوضحت الرابطة في بيان لها ما يلي:" بناء على طلب التلفزيون الجزائري، وبعد التشاور وموافقة الناديين، فإن مباراة، مولودية وهران - وداد تلمسان، لحساب الدور ربع النهائي لكأس الرابطة المحترفة (2020-2021) المقررة آنفا ليوم الجمعة، أجلت الي يوم السبت 5 يونيو في نفس التوقيت".

وستلعب باقي مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة:

برنامج المباريات: يوم الجمعة 4 جوان:

نجم مقرة - شبيبة الساورة (16:00)

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية (17:00)

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (17:45).

يوم السبت 5 جوان:

مولودية وهران - وداد تلمسان (17:00)