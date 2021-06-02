يواصل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر منحاه التصاعدي، وفق آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

ولليوم الثاني على التوالي يتجاوز عدد الإصابات المسجلة في 24 ساعة حاجز الـ300 إصابة، بعدما بلغ اليوم 322 حالة (305 حالة أمس الثلاثاء).

كما كشف نفس المصدر عن تسجيل 10 وفيات وتماثل 224 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 129.640، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.281 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.490 حالة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و21 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.