مدد المدافع الجزائري لناي ضمك (الدرجة السعودية الأولى لكرة القدم)، فاروق شافعي، عقده بموسمين أي إلى غاية موسم 2023، حسبما أعلن عنه الفريق اليوم الاربعاء، على حسابه الرسمي للتواصل الاجتماعي تويتر.

اللاعب الجزائري (30 سنة) الذي التحق بنادي ضمك خلال موسم 2020 قادما من مولودية الجزائر، شارك في 29 مباراة، مسجلا 6 أهداف خلال الموسم المنقضي.

ويعتبر شافعي الذي نجح في موسمه الأول مع نادي ضمك، إلى درجة ترقيته قائدا لفريق، لاعبا هاما للتشكيلة السعودية.

وكان نادي ضمك قد عين في بداية الموسم, التقني الجزائري نور الدين زكري مدربا للفريق قبل أن تتم إقالته في شهر يناير الماضي لسوء النتائج.

بالإضافة إلى شافعي، يضم نادي ضمك في تعداده, لاعبين جزائريين آخرين وهما حارس المرمى مصطفى زغبة ووسط الميدان الهجومي براهيم شنيحي.

وأنهى نادي ضمك الموسم الكروي 2020-2021, في المركز 11 برصيد 36 نقطة، وعلى بعد نقطة واحدة من النزول للقسم الأسفل.