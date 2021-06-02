يستعد المطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران لاستئناف نشاطه بعد توقف دام أكثر من سنة ومن المنتظر وصول أول رحلة إليه يوم 5 جوان من مرسيليا (فرنسا)، حسبما علم من مديره، نجيب الله بن شنان.

وقال بن شنان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إدارة المطار وضعت بروتوكولا صحيا صارما لاستقبال المسافرين وينتظر أن يصل 300 مسافر في الرحلة الأولى على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأضاف أن البروتوكول الصحي يتضمن نظام قادر على ضمان المسافة بين الركاب من لحظة مغادرتهم الطائرة حيث تم تقليل عدد الأشخاص في الحافلات (50 بدلاً من 100)، ووضعت علامات على الأرضيات لضمان التباعد, كما وفرت الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس درجة حرارة الركاب.

وأشار مدير مطار وهران أن "البروتوكول الصحي هو نفسه في جميع المطارات على مستوى الوطن" مضيفا أن مسارات الركاب تطهر بعد كل رحلة.

ومباشرة بعد وصولهم أرضية المطار، سينقل الركاب على متن حافلات تابعة للديوان الوطني الجزائري للسياحة إلى مركب "الأندلسيات" حيث سيمكثون في الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وفقًا لنفس المسؤول.