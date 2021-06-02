التهم حريق نشب، زوال اليوم، ببلدية القليعة شرقي تيبازة 2 هكتار من القمح، قبل أن تتمكن مصالح الحماية المدنية من إخماده.

وأشار المكلف بخلية الاعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، الملازم الأول مشاليخ محمد، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقليعة مدعمة بوحدة الدواودة تدخلت على الساعة 13 و19 د من أجل إخماد حريق محصول زراعي يتمثل في محصول القمح، بالمكان المسمى حي مواز بلال، بلدية القليعة.

وأضاف المصدر أنه تم إخماد الحريق، ومنع انتشاره الى باقي المحصول، وتم تسجيل خسائر قدرت بـ02 هكتار من القمح.