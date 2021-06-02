سيتم اقتناء عتاد صحي لتجهيز 57 قاعة علاج بالمناطق النائية بولاية مستغانم، حسبما أعلن عنه اليوم الأربعاء الوالي، عيسى بولحية. وقال بولحية خلال عملية توزيع عتاد للتزويد بالمياه الشروب ورفع النفايات على عدد من البلديات أن هذه العملية التي خصص لها مبلغ مالي يقدر بــ 50 مليون دج من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ستساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين القاطنين بالمناطق النائية وتقريبها منهم”.

وتأتي هذه العملية في أعقاب برنامج تنموي ممول من ذات الصندوق سمح بترميم وإعادة الاعتبار لهذه المنشآت الصحية، يضيف ذات المسؤول. وقال المدير الولائي للصحة والسكان، خليل محمد توفيق إن القطاع الصحي استفاد من عتاد صحي آخر متمثل في ست سيارات إسعاف وثلاثة تجهيزات طبية لتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي تم اقتناؤها من ميزانية الولاية.