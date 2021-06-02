كشفت اليوم الأربعاء، رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن قائمة الأفضل هذا الموسم في دوري" البريميرليغ" والمفاجأة كانت غياب نجمين عربيين ينشطان في أحد قطبي الكرة الإنجليزية.

وبحسب الصفحة الرسمية لـ " الرابطة" على تويتر فإن هناك أربعة أسماء من مانشستر سيتي مرشحة لنيل اللقب وهم: إلكاي غاندوغان، كيفن دي بروين، روبن دياز، فيل فودين، وختم القائمة هداف توتنهام، هاري كين، ونجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز.

ولم يتواجد اسم الدولي الجزائري رياض محرز ضمنهم وهو الذي ساهم بشكل كبير في تتويج " السيتزن" بلقب الدوري وكذلك الوصول إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا بالرغم من خسارتهم أمام تشلسي.

ولم يكن " الساحر" رياض لوحده غائبا عن مجموعة الأفضل التي عرفت كذلك عدم وجود اسم محمد صلاح لاعب ليفربول رفقتهم.

أما موقع شبكة " سكاي سبور " الإنجليزية فرأى أنه من الأجدر أن يكون صلاح مع أفضل العناصر هذا الموسم من خلال قائمة وضعها على الصفحة الرسمية والتي خلت كذلك من اسم محرز.