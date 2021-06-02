دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكتتبين الموجهين إلى عدد من المواقع السكنية على مستوى بعض الولايات إلى التقرب من مصالحها التجارية لدى مديريات المشاريع بالولايات قصد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتبقية.

وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه نظرا لتقدم وتيرة الأشغال بنسبة معتبرة في كل من المواقع السكنية ،488/100 مسكن ترقوي عمومي بورعدة الرغاية بالجزائر العاصمة، 476 مسكن ترقوي عمومي علي صادق ببرج الكيفان بالعاصمة ، 200 مسكن ترقوي عمومي "ميموني" برج الكيفان بالعاصمة، 300 مسكن ترقوي عمومي "سنتوحي" هراوة " بالعاصمة، 128 مسكن ترقوي عمومي " علي عمران 15 " برج الكيفان بالعاصمة، 104 مسكن ترقوي عمومي باش جراح بالعاصمة، 512 مسكن ترقوي عمومي فايزي برج البحري بالعاصمة، 100 مسكن ترقوي عمومي "يسّر" على مستوى بلدية بومرداس، 80 مسكن ترقوي عمومي واد فالي بتيزي وزو، 154 مسكن ترقوي عمومي واد غير ببجاية. فعلى المكتتبين الموجهين إلى المواقع المذكورة أعلاه التقرب من المصالح التجارية لدى مديريات المشاريع بكل من الجزائر شرق " الرويبة "، مديرية المشاريع بومرداس، مديرية المشاريع تيزي وزو ومديرية المشاريع بجاية.