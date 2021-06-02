انتقل الكاتب والصحفي زبير سويسي اليوم الأربعاء إلى رحمة الله عن عمر ناهز 78 سنة بمدينة أليكانت الإسبانية، حسب ما علم من يومية "لوسوار دالجيري" التي كان المرحوم أحد مؤسسيها.

وأوضح ذات المصدر أن الفقيد سويسي الذي كان يعاني من متاعب صحية كان عالقا بمدينة اليكانت الإسبانية بعد غلق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 إلى أن وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وكانت لزبير سويسي مسيرة مهنية طويلة في عالم الصحافة بالجزائر بحيث تدرج في المهنة من صحفي مهني متمرس في يومية "النصر" بقسنطينة التي عرفت بداياته في سنوات الستينيات من القرن الماضي إلى أن وصل إلى يومية "المجاهد" في بداية 1970 ثم أسبوعية "الثورة الإفريقية " حيث تقلد بها منصب رئيس التحرير إلى غاية 1985 وهي السنة التي التحق فيها بوكالة الأنباء الجزائرية.

وتميزت المسيرة المهنية للزوبير سويسي بعد سنة 1988 التي عرفت الانفتاح في الساحة الإعلامية بمشاركته النوعية في النقاش حول حرية الصحافة في البلاد، بحيث تكللت بالتأسيس ليومية "لوسوار دالجيري" الذي سيرها لمدة أكثر من عشر سنوات برفقة صحفيين أخرين.

للتذكير فإن الكاتب-الصحفي زبير سويسي ولج عالم التأليف إذ هو صاحب روايتين "رؤوس الأيتام" و "مغامرات الحرباء".