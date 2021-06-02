شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما جديدا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن تركيا تعلم مع من يتعاون الأخير في سوريا وليبيا.

وذكر أردوغان، خلال مقابلة مساء الثلاثاء مع قناة "TRT" التركية بتصريحات ماكرون التي اعتبر فيها أن حلف شمال الأطلسي الناتو يعاني من "موت دماغي"،

وقال الرئيس التركي في هذا السياق: "إن كان زعيم دولة عضو في الناتو يقول إن الحلف في حالة موت دماغي، فينبغي على الناتو مساءلته على خلفية ذلك".

وتابع أردوغان دون ذكر مزيد من التفاصيل: "نعلم مع من يعمل ماكرون في ليبيا وسوريا".

وسبق أن تبادل أردوغان وماكرون هجمات متبادلة عدة على خلفية مجموعة من الخلافات بينها تعاون فرنسا مع المسلحين الأكراد في سوريا وتعتبرهم أنقرة إرهابيين، ونشر تركيا قوات ومقاتلين موالين لها من سوريا في ليبيا، والنزاع التركي اليوناني القبرصي في البحر الأبيض المتوسط.