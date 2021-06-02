كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنها ستباشر عملية ربط العديد من الأحياء السكنية بالكهرباء والغاز في مختلف ولايات الوطن.

وأوضح بيان المؤسسة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز " SADEG "، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير السكن محمد طارق بلعريبي خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 ماي 2021 بمقر الوزارة.

وأضافت المؤسسة، أنها ستباشر ربط حي 2058 مسكن ترقوي عمومي "بسيدي عبد الله Q12 " ولاية الجزائر العاصمة، وحي 476 مسكن ترقوي عمومي "علي صادق" برج الكيفان الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى حي 1144 مسكن ترقوي عمومي "بوعنان" ولاية البليدة. و180 مسكن ترقوي عمومي "حي قوادري" بولاية عين الدفلى.

وأشار ذات البيان، إلى أن هذا لأجل تسليم المشاريع السكنية في الآجال المتفق عليها.