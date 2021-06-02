تحدث المناجير العام لفريق جمعية عين مليلة عن العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط على الفريق بعد الاحترازات التي قدمها نادي شبيبة القبائل بخصوص مشاركة لاعب " لاصام" حمزة زياد وهو معاقب، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما الأحد الماضي ضمن منافسات المحترف الأول.

واعتبرت اللجنة في بيانها الذي نشر عبر موقعها الرسمي أن " الكناري " بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر، كما تم خصم 3 نقاط من فريق الجمعية مع إيقاف اللاعب حمزة زياد لأربع مباريات نافذة بالإضافة إلى إيقاف سكرتير النادي لمدة شهر كامل.

وقال حركات في اتصال مع " الخبر" صباح اليوم الأربعاء:" حقيقة صدمنا بقرار لجنة الانضباط، القرار لم يكن واضحا، ولا نعلم إن كانت معاقبة اللاعب تتعلق حتى بمشاركته في كأس الرابطة أم لا ؟...فحتى هذه المنافسة جاءت بعد نهاية مرحلة الذهاب".

وأردف:" صحيح السكرتير تحمل مسؤوليته في ذلك، لكن في المقابل إذا كان يعلم بأن البطاقة التي تلقها اللاعب في كأس الرابطة تدخل ضمن الحسابات أم لا؟ أعتقد أنك هناك بعض الثغرات في اللوائح والقوانين المتعلقة بمثل هذه الحالات".

مضيفا: "حتى السكرتير الحالي لم يكن نفسه الذي كان معنا مع انطلاق الموسم، وهذا سيناريو حدث لنا عند الصعود سنة 2018 حين تقدم وداد تلمسان باحترازات بخصوص مشاركة اللاعب هاشم وهو معاقب آنذاك".

وختم المتحدث ذاته بشأن هذا الموضوع: " هناك ضبابية في القرار وحتى اللوائح، المهم أن هذا لن يؤثر عن معنويات اللاعبين والفريق ".