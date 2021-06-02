أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، صبيحة اليوم الأربعاء، العثور عن جثة الغريق المفقود في البحر بشاطئ العربي بن مهيدي في بلدية فلفة، بعد ثمانية أيام من البحث والتحسس على طول الشاطئ والمناطق المحيطة به.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح، في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم العثور على الغريق المفقود في البحر والبالغ من العمر 26 سنة والمنحدر من ولاية ميلة، مضيفة أن العملية مازالت متواصلة لعاية كتابة هذه الأسطر.

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة قد سخرت لعملية البحث عن الضحية أمكانيات مادية وبشرية معتبرة، كما تلقى غطاسوها دعما فرق قدمت من ولايات ڤالمة وعنابة وسطيف ومن حراس موسميين وعطاسين متطوعين ومسعفين.