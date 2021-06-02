انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية سكيكدة صبيحة اليوم الأربعاء، جثة الغريق المفقود بشاطئ العربي بن مهيدي في بلدية فلفة، بعد سبعة أيام من البحث عن الضحية البالغ من العمر 26 سنة والذي ينحدر من مدينة تجنانت في ولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان عبر صفحتها في الفايسبوك، أن أعوانها تمكنوا صبيحة اليوم في حدود الساعة التاسعة صباحا وخمسا وخمسين دقيقة من العثور على جثة الضحية على بعد حوالي 300 متر من الشط بمنطقة صخرية تسمى المريسة بشاطئ وادي ريغة وحوالي كلم واحد غن المنطقة التي غرق وفقد فيها.

وأضاف ذات البيان أن الغريق المتوفي من جنس ذكر يبلع من العمر 26 سنة تم انتشاله من طرف غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة بحضور قائد الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز الرائد شعبان فطيسة بعد ما تعرف عليه أهله.

وقدمت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد، وشكرها لكل من ساهم في عملية البحث والمساعدة في عمليات التمشيط والتحسس والإيواء والإطعام من قريب أو بعيد وإلى جميع غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة وولايتي عنابة وڤالمة والغطاسين الهواة المتطوعين من مختلف ولايات الوطن والمجتمع المدني والمسعفين المتطوعين الجواريين وجمعية الحكيم العربي بن مهيدي وغواصو الخير، والصيادين الهواة واصحاب القوارب والدراجات المائية ودار الشباب بلدية فلفلة والحراس الموسميين القدامى وسكان حي العربي بن مهيدي.