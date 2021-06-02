نفت الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون جزء من مناورات "الأسد الإفريقي 2021" العسكرية المشتركة التي تشرف عليها وتنظّمها بمشاركة المغرب في منتصف جوان، سيجري، كما أعلنت الرباط، في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني قال في تغريدة على تويتر في نهاية الأسبوع الماضي إنّ جزءاً من هذا التدريب السنوي الضخم للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) سيحصل في الصحراء الغربية.

ورأى العثماني في هذه الخطوة "تتويجاً للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء".

وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا في بيان الثلاثاء إنّ المناورات التي سيشارك فيها سبعة آلاف عسكري من تسع دول لن تشمل الصحراء الغربية.

وأوضح أنّ التدريبات ستجري "بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى طانطان ومجمّع تدريب جرير جنوباً"، أي الحدود المعترف بها دوليا للمملكة.