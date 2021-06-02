شهدت بلدية الشهبونية جنوبي المدية تساقطا مكثفا لحبات البرد أثارت مخاوف كبيرة وسط المواطنين الذين هرع الكثير منهم إلى دخول منازلهم فيما تحولت المقاهي والمحلات التجارية إلى وجهة للبعض لحماية أنفسهم من حبات البرد الكبيرة الحجم.

ورغم أن تساقط حبات البرد مساء أمس والمصحوب بعاصفة رعدية لم يدم طويلا إلا أنها تسببت في أضرار بليغة خاصة بالنسبة للسيارات والأشجار وبعض البيوت الهشة وحتى إصابة أحد المواطنين بجروح على مستوى الرأس حينما حاول نجدة ابنته كانت متواجدة خارج المنزل، كما نفقت أعداد كثيرة من طيور الحمام وإصابة رؤوس أغنام بمراعي المنطقة.

وقد أكد سكان المنطقة ممن اتصلوا بـ "الخبر" أنه لم يسبق للمنطقة أن شهدت سقوط لحبات البرد بهذا الحجم الكبير وأثارت هلعا وسط الساكنة.