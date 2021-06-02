أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض معدل الإصابات بكورونا في العالم، خلال أسبوع بنسبة 15 بالمائة، وانخفاض معدل الوفيات بنسبة 7 بالمائة، وذلك بعد تسجيل 3.5 مليون إصابة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الوبائية الأسبوعية: "تواصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات خلال الأسبوع الماضي في الانخفاض. وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 3.5 مليون حالة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة، أي بنسبة 15 بالمائة و7 بالمائة على التوالي أقل مما كانت عليه في الأسبوع السابق".

وأفيد بتسجيل 3.550.456 إصابة جديدة و78667 حالة وفاة في العالم في الفترة من 24 إلى 30 ماي، وحتى تاريخ 30 ماي، سُجل ما مجموعه 169.604.858 إصابة و3.530.837 حالة وفاة بين المرضى بكورونا في العالم.

وارتفع معدل الإصابة الأسبوع الماضي في إفريقيا بنسبة 22 بالمائة، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 6 بالمائة، في حين انخفض عدد الإصابات الجديدة في أوروبا بنسبة 26 بالمائة، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 24 بالمائة، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 2 بالمائة، وفي شرق المتوسط بنسبة 1 بالمائة.

ورُصد ارتفاع معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 11 بالمائة، لكنه انخفض في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 18 بالمائة، وفي أوروبا بنسبة 17 بالمائة، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 8 بالمائة، وفي غرب المحيط الهادئ بنسبة 2 بالمائة، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 1 بالمائة.

أما في أوروبا فقد أصيب أكثر من 430 ألف شخص في سبعة أيام، وتوفي أكثر من 11 ألفا، وسجلت في الأمريكيتين أكثر من 1.1 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة خلال السبعة أيام. ورصد الأطباء في جنوب شرق آسيا أكثر من 1.5 مليون مصاب، فيما توفي أكثر من 29 ألف شخص خلال أسبوع.

وارتفع عدد المصابين بالعدوى في الهند بأكثر من 1.3 مليون في أسبوع، تليها البرازيل بأكثر من 420 ألف حالة جديدة، فالأرجنتين بأكثر من 219 ألفا، ثم الولايات المتحدة بأكثر من 153 ألفا، وكولومبيا بأكثر من 150 ألفا، وإيران بأكثر من 69 ألفا، وروسيا بأكثر من 61 ألفا، وفرنسا بأكثر من 60 ألفا، وتركيا بأكثر من 57 ألفا، ونيبال بأكثر من 47 ألفا، والشيلي بأكثر من 46 ألفا وإندونيسيا بأكثر من 39 ألف شخص.