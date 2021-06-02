واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعدما اتفقت "أوبك" وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في جوان وجويلية، مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 28 سنتاً أو 0.40 بالمائة إلى 70.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت عرينتش، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3 بالمائة خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن من مارس.

وارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 20 سنتاً بما يعادل 0.30 بالمائة إلى 67.92 دولار للبرميل، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1 بالمائة في الجلسة السابقة. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.