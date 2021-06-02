تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثاني بتنظيم منشطيها من أحزاب سياسية وقوائم حرة لتجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يلي برنامج اليوم الرابع عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي.

ـ المغير: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بقاعة الرياض على الساعة التاسعة صباحا (09:00).

ـ تمنراست: تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، على الساعة الخامسة مساء (17:00).

ـ تمنراست: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بالقاعة متعددة الرياضات "محمد بوضياف" على الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).

ـ البويرة: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الثقافة "علي زعموم" على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ـ البويرة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بقاعة "اسياخم" على الساعة الثانية زوالا (14:00).

ـ تيزي وزو: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بدار الثقافة "مولود معمري" على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ـ ميلة: تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، بمقر البلدية القديم، شلغوم العيد، على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ـ برج بوعريريج: تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، بقاعة "عائشة حداد" على الساعة الثانية زوالا (14:00).

ـ برج بوعريريج: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بالمركب الثقافي "عائشة حداد" بعاصمة الولاية على الساعة الثانية زوالا (14:00).

ـ سطيف: لقاء جواري للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بمداومة الحزب ببلدية عين السبت على الساعة الواحدة والنصف زوالا (13:30).

ـ أم البواقي: تجمع شعبي لرئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بدار الثقافة "نوار بوبكر" بعاصمة الولاية على الساعة الرابعة مساء (16:00).

ـ باتنة: تجمع شعبي لرئيسة تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، بدار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بعاصمة الولاية على الساعة العشارة صباحا (10:00).

ـ باتنة: تجمع نسوي لرئيسة حزب "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، بقاعة الحفلات "مايا" بمدينة بريكة (15:00).

ـ ڤالمة: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، بدار الشباب محمدي يوسف على الساعة الخامسة مساء (17:00).

ـ المسيلة: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، القاعة المتعددة الرياضات "زلوف عبد القادر" بمدينة بوسعادة على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ـ معسكر: تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، بدار الثقافة "أبي راس الناصري" على الساعة الرابعة مساء (16:00).

ـ تيارت: تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز. - سيدي بلعباس: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بدار الثقافة "كاتب ياسين" على الساعة الخامسة مساء (17:00).