تمسكت تسع نقابات مستقلة في قطاع التربية، بعدد من القرارات التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية، رغم اقتراب موعد امتحانات نهاية السنة الدراسية.

ولخصت النقابات في بيان صادر الثلاثاء، أسباب دخولها في "نزاع" مع الوصاية، وكذا الحكومة، من انهيار القدرة الشرائية، وعدم استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.

وعليه، تمسك ممثلو الأساتذة بجملة من القرارات التصعيدية، على غرار المطالبة باستصدار قانون يجرم أي اعتداء على عمال وموظفي قطاع التربية، وعدم المساس بالسير الحسن للامتحانات الرسمية، والدعوة لإنجاحها، إضافة إلى مواصلة المقاطعة الإدارية.