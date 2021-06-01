اهتز سكان حي الداميات بعاصمة ولاية المدية في حدود السادسة من مساء اليوم لجريمة قتل بشعة تعرض لها شاب ثلاثيني على يد ثلاثيني آخر وهو جاره الذي وجه له طعنات بالسكين جراء شجار نشب بين الاثنين ..الضحية حسب شهود عيان تدخل لإبعاد الجاني من محيط بيته الكاىن بالحي الفوضوي قرب اطلال مقر سابق للهلال الأحمر الجزائري .. فباغته بهجوم عليه تاركا إياه في بركة من الدم حيث تمت محاولة إنقاذه باسعافه وبإحالته من طرف أعوان الحماية المدنية على استعجالات مستشفى محمد بوضياف اين لفظ آخر أنفاسه فيما القي القبض على الجاني وهو مسبوق قضاىيا من قبل الشرطة وتم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الجريمة.