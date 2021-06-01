طالب أمناء الفروع النقابية في مختلف الادارات والمؤسسات العمومية بولاية ادرار والمنضويين تحت لواء نقابة "UGTA" بعد اجتماع طارئ عقد مساء اليوم بمقر الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين السلطات الولائية بضرورة تغيير توقيت العمل بولاية أدرار.

وجاء هدا الطلب نظرا للارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة حيث يصعب على الموظفين والعمال العودة الى أعمالهم بعد الخروج للغداء، وبعد مناقشة واسعة بين أمناء الفروع تم إقتراح التوقيت المناسب للعمل بحسبهم في الفترة الصيفية واقترح هؤلاء توقيتان للجهات الوصية وهما من 6:30 الى 13:30 أو من 7:00 الى غاية 14:00 .

ويدكر ان الحكومة تركت أمر تحديد التوقيت لولاة الجنوب، الذين سيتخذون ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.