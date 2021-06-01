وافقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على لقاح "سينوفاك" الصيني للاستخدام الطارئ.

صرحت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر عنها اليوم، إن هذا القرار سيوفر للدول والمؤسسات المتخصصة التمويل، كما سيوفر الثقة لدى المجتمعات بضرورة أخذ وشراء اللقاحات.

ونوهت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا اللقاح يفي بمعايير السلامة والفاعلية بالإضافة إلى إمكانية تصنيعه بشكل دولي (في جميع دول العالم).

الجدير بالذكر، أن لقاح "سينوفاك" هو لقاح صيني من إنتاج شركة الأدوية الصينية المعروفة باسم "Sinovac" والتي تتخذ من مدينة بكين مقرا لها.

يتشكل اللقاح من جرعتين يفرق بينهما 21 يوما، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ثلاجة عادية ويقوم على تقنية "اللقاح المعطل"، وقد تم اعتماده في عدد من الدول حول العالم بعد اختبارات سريرية.

وكان معهد باستور قد استلم، مساء أمس الإثنين، 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكوفيد- 19 لمخابر "سينوفاك".