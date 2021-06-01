النتائج والترتيب بعد مباريات الجولة الـ19 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، التي جرت اليوم الثلاثاء.

مجموعة الوسط:

اتحاد الأخضرية - وفاق المسيلة 2-1

اتحاد الحراش - مولودية بجاية 1-0

شباب بني ثور - اتحاد البليدة 4-0

أمل الأربعاء - نجم بن عكنون 2-1

أمل بوسعادة - وداد بوفاريك 2-0

شبيبة بجاية - رائد القبة 3-0

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة بجاية 37 19

2.أمل الأربعاء 34 19

3. مولودية بجاية 32 19

4. وداد بوفاريك 29 19

5. اتحاد الحراش 28 19

6. نجم بن عكنون 26 19

--. رائد القبة 26 19

8. شباب بني ثور 25 19

9. أمل بوسعادة 23 19

--. اتحاد الأخضرية 23 19

11. وفاق المسيلة 17 19

12. اتحاد البليدة 9 19.

مجموعة الشرق:

هلال شلغوم العيد - شباب باتنة 2-1

اتحاد الشاوية - جمعية الخروب 2-1

نجم التلاغمة - اتحاد عنابة 0-0

شباب اولاد جلال - مولودية العلمة 1-1

مولودية باتنة - دفاع تاجنانت 2-0

مولودية قسنطينة - اتحاد خنشلة 2-3

الترتيب نقاط لعب

1. هلال شلغوم العيد 39 19

2.اتحاد عنابة 37 19

3. اتحاد الشاوية 34 19

4. اتحاد خنشلة 32 19

5. مولودية قسنطينة 30 19

6. نجم التلاغمة 28 19

7. شباب باتنة 26 19

8. مولودية العلمة 21 19

9. شباب اولاد جلال 20 19

10. جمعية الخروب 18 19

11. دفاع تاجنانت 14 19

12. مولودية باتنة 11 19.