كشفت قناة "العربية/الحدث"، اليوم الثلاثاء، عن مصادرها، أن مصر تعمل على هدنة بين الجانب الفلسطيني والصهيوني، تشمل صفقة تبادل الأسرى وبنودا اقتصادية وسياسية.

وقال نفس المصدر إن مروان البرغوثي ضمن القائمة المبدئية في صفقة تبادل الأسرى، بطلب من "حماس"، رغم التحفظ الصهيوني.

كما أكدت أن "حماس" طلبت من مصر عدم المساس بالأسرى المفرج عنهم إذا تمت الصفقة.

وستشمل الصفقة مفاوضات أن يكون لقطاع غزة معبر بحري وهو ما يرفضه الاحتلال حاليا، مع تصميم الفصائل الفلسطينية على ضرورة فك الحصار والبدء في إعادة تأهيل غزة.

وكانت مصر أكدت دعوتها الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل في القاهرة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.