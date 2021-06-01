أصدرت اليوم محكمة عين وسارة أحكام ابتدائية في حق المتورطين الـ17 في فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا وتغيير أوراق الإجابات دورة سبتمبر 2020، حيث أدانت المحكمة المتورطين بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 03 و07 سنوات في حق 03 رؤساء مراكز وأحكام بالسجن تراوحت ما بين 03 و 04 سنوات في حق ثلاث موظفين والسجن 06 سنوات في حق ممون المطاعم فيما استفادت الطلبات من أحكام بالسجن تراوحت بـ18 شهرا من 06 أشهر غير نافذة وسنتين سجن منها 09 أشهر نافذة في حق العضو البلدي مع حرمان الأساتذة من ممارسة وظيفتهم وغرامات مالية تسدد لطرف المدني المتمثل في مديرية التربية لولاية الجلفة.

حيثيات القضية تعود لشهر سبتمبر 2020 أين تفطن رجال أمن دائرة عين وسارة لتحركات سيارة مشبوهة بعد تلقيهم معلومات عن وجود شبكة تسرب مواضيع البكالوريا.

وبعد تفتيش السيارة عثر على أوراق أجوبة تمثلت في 17 ورقة ومبلغ مالي قدره 440 ألف دينار جزائري ليتم القبض على الممون، حيث كشفت التحريات أنه قام بكراء منزل بعين وسارة يقوم فيه بتغيير أوراق الأجوبة ثم يتنقل عبر المراكز الثلاثة لاستلام وثائق المترشحين المعنيين بتغيير أجويتهم وإتلافها وتعويضها بأوراق الإجابات الصحيحة، وبعد تفتيش المنزل المؤجر، تم العثور على مبلغ مالي آخر.

وبعد مواصلة التحقيقات انكشفت خيوط الشبكة، حيث تم توقيف 16 شخصا وبقيت امرأة في حالة فرار مع استرجاع 08 هواتف نقالة.

بعد إثبات التحريات، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، وبعد التأكد من هويتهم، وسماعهم، كلف قاضي التحقيق، نيابة الجمهورية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهمين المذكورين أعلاه، كل من يكشف عنه التحقيق لأجل جنحة قبول مزية غير مستحقة بشكل مباشر و غير مباشر للقيام أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته وجنحة اساءة استغلال الوظيفة من أجل الإمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو بخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.

وجنحة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، وحلول محل المترشح في الامتحانات من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير وتنظيم وتأطير الامتحانات والإشراف عليها وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها وجنحة تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.

وجنحة منح مزية غير مستحقة على موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالحه أو لصالح شخص آخر، للقيام أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته وجنحة استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة و المشاركة في نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي من قبل مجموعة من الأشخاص والأشخاص المكلفين بتحضير وتنظيم و تأطير الامتحانات والإشراف عليها، مع التماس إصدار أمر إيداع لـ 08 متهمين ووضع 08 تحت الرقابة القضائية وأمر بالقبض لمتهمة في حالة فرار ومصادرة المحجوزات.