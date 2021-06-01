سجلت الجزائر ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وفق آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز 300 إصابة (305 حالة) للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية.

كما كشف نفس المصدر إحصاء 8 وفيات وتماثل 218 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 129.318 بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.075 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.480 حالة، فيما يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و19 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 12 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.