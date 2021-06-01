أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الثلاثاء، تعرض رصيد النادي للتجميد من طرف سائق سابق في الفريق.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي الوهراني على الفايسبوك "تفاجأت إدارة مولودية وهران صباح اليوم بتجميد رصيد الفريق من طرف السيد إ . عبد الكريم سائق سابق في الفريق".

واضافت الإدارة أن هذا التجميد جاء "ساعات قليلة قبل تسديد منح بعض المباريات للاعبين قصد تحفيزهم من أجل التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة هذا الجمعة".

نددت إدارة "الحمراوة" بهذه التصرفات التي من شأنها أن تؤثر على الفريق في هذا الوقت بالذات –حسبها-.

ويحقق نادي عاصمة الغرب الجزائري مشوارا رائعا في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، محتلا المركز الثالث بـ44 نقطة بعد إجراء 24 جولة.