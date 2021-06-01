تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان،من تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج ونقل المخدرات والأقراص المهلوسة عبر إقليم الاختصاص متكونة من 4 أشخاص، ثلاثة منهم ينحدرون من إحدى الولايات الجنوبية والرابع من ولاية غليزان مع حجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة ،وذلك بناء على الاستغلال الجيد للمعلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بين إحدى الولايات الجنوبية وولاية غليزان باستعمال مركبة سياحية.وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيفهم على متن مركبتين سياحيتين وحجز ثلاثة وعشرون (23) صفيحة من المخدرات(راتنج القنب الهندي) قدر وزنها بقرابة 3 كيلوغرامات و420 قرص مهلوس من نوع (بريغابلين) 300 مغ، و5 قارورات.

من المشروبات الكحولية من النبيذ الأجنبي الصنع ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ:170000 دينار بالإضافة إلى هواتف نقالة،ومركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل وترويج هذه السموم.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم وقدموا بموجبه أمام العدالة.