تحدث مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي عن الفترة التي تخللت أشغال الجمعية العامة الانتخابية من أجل اختيار من سيخلف رئيس الفاف خير الدين زطشي على رأس الفاف. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها " الكوتش" بلماضي، صباح اليوم الثلاثاء للحديث عن خياراته الفنية تحسبا للقاءات الودية الثلاث التي سيخوضها " الخضر" أمام كل من موريتانيا ، تونس ومالي على التوالي والمقرر إجرائها بداية من الـ 3 جوان الجاري وإلى غاية الـ 11 من نفس الشهر، أكد بلماضي أنها هناك من المترشحين لرئاسة الفاف من أراد إستغلاله في تمرير برنامجه تحت الطاولة، في خطوة أثارت غضبه.

مضيفا:" ما يحز في نفسي وما جعلني أصاب بالجنون هو إلحاحهم على مقابلتي، بأي صفة يكلمونني، ماذا يطلق عليهم هؤلاء، ... هل هم غشاشون؟، أما ماذا؟.. يمكن أن نسميهم أصحاب المعريفة،.. أعتقد أنه لا توجد معريفة في الجزائر الجديدة."

بلماضي راح لأبعد من ذلك وأردف :" هؤلاء يعرفون أنفسهم وأتحدى أي واحد منهم ويقول لم أفعلها، أنا لا أساند الأشخاص هناك من أدعى أنه يستند ومدعوم من أطراف مهمينة لكن عندي لا يوجد الفوق سوى الله".

وأردف :" كل ما قيل عني قبل الجمعية الانتخابية عار من الصحة ولا أساس له فحتى زطشي لم أتحدث معه ولو لمرة على أساس أنه المترشح القادم لإنتخابات الفاف، للأسف هناك من شارك في نشر الدعايات".

المتحدث ذاته ختم كلامه قائلا:" من المؤسف أن يقحم بعض المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة أسم بلماضي ضمن حملته، لا دخل لي في مشروعهم، تفكيري منصّب على تأهل المنتخب الوطني وإسعاد الجماهير، لكل مسؤوليته ومهمته".