قرر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، بمدريد، "التعاون الكامل" مع المحكمة الوطنية الإسبانية بالرد عن أسئلتها المتعلقة باتهامات ملفقة تقف وراءها أجهزة مغربية.

وقالت الرئاسة الصحراوية في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو , إبراهيم غالي، قام بالرد على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الإسبانية.

وأكدت الرئاسة الصحراوية أن قرار" التعاون الكامل" للرئيس غالي مع القضاء الإسباني "مهما كانت الخلفيات يجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في إعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل".