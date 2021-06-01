توفي اليوم الثلاثاء، المفكر والمؤرخ التونسي هشام جعيط، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ولد هشام جعيط لعائلة من المثقفين والقضاة وكبار المسؤولين من البرجوازية الكبيرة في تونس العاصمة، وهو حفيد الوزير الأكبر يوسف جعيط وابن أخ العالم والشيخ محمد عبد العزيز جعيط.

زاول الراحل تعليمه الثانوي بالمدرسة الصادقية قبل أن يواصل تعليمه العالي في العاصمة الفرنسية باريس أين تحصل على شهادة التبريز في التاريخ سنة 1962.

حاصل على دكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة السوربون بباريس سنة 1981.

قام بنشر العديد من الأعمال الفكرية والأكاديمية صدرت باللغتين العربية والفرنسية. والراحل هو أستاذ فخري لدى جامعة تونس، درّس كأستاذ زائر بعدة جامعات عربيّة، أوروبيّة وأمريكية منها جامعة ماك غيل (مونتريال) وجامعة كاليفورنيا، بركلي وبمعهد فرنسا.

وكان قد تولى رئاسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" بين سنتي 2012 و2015 وهو عضو في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون.

ومن مأهم مؤلفاته: الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، بيروت، دار الطليعة، 1984 الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية، بيروت، دار الطليعة، 1986 الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، بيروت، دار الطليعة، 1992 أزمة الثقافة الإسلامية، بيروت، دار الطليعة، 2000 تأسيس الغرب الإسلامي، بيروت، دار الطليعة، 2004 أوروبا والإسلام: صدام الثّقافة والحداثة، بيروت، دار الطليعة، 2007 في السيرة النبوية. 1: الوحي والقرآن والنبوة، بيروت، دار الطليعة، 1999 في السيرة النبوية. 2: تاريخية الدعوة المحمدية، بيروت، دار الطليعة، 2006 في السيرة النبوية.3: مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام.