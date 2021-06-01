وقعت شركتا "سوناطراك" و"إيني" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ملحق عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بين الشركتين سنة 1977.

وحسب بيان لشركة سوناطراك المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فإن هذا الملحق لعقد بيع الغاز الطبيعي، يحدد الشروط التجارية التي تحدد كيفيات التموين خلال السنة الغازية 2021 – 2022 .

كما يوضح الملحق مبادئ إمداد إيني بكميات إضافية من الغاز من طرف "سوناطراك" لصالح السوق الإيطالية. كما يؤكد هذا التعديل التزام الطرفين بتوطيد علاقاتهما القائمة ومواصلة شراكتهما التقليدية. مبرزين بذلك رغبتهما في تعزيز التعاون على المدى البعيد.

وأفاد ذات البيان، أن التوقيع على هذا الملحق، جاء على هامش اجتماع إدارتي شركتي سوناطراك وإيني، على مستوى المديرية العامة لسوناطراك لمراجعة تقدم العمل المتعلق بمشاريع الاستكشاف والإنتاج، والمبادرات الجارية المتعلقة بالتكوين، التكرير الحيوي، والفرص المتاحة على المستوى الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة. وإنشاء مخبر للطاقة الشمسية، والذي من المقرر تنفيذه في الثلاثي الأخير من العام الجاري 2021.