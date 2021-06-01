كشفت شركة معمارية أسكتلندية عن خطط لبناء ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، في سانت بطرسبورغ، بروسيا.

ومن المقرر أن يقف البرج، الذي أطلق عليه اسم "مركز لاختا 2" على ارتفاع 703 متر، وسيحتل المرتبة الثانية بعد برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويعد أطول مبنى في العالم، وفقاً لبيان صحفي صادر عن استوديو التصميم المعماري "Kettle Collective".

ومع ذلك، فإن ناطحة السحاب المخطط لها ستضم أعلى طابق في العالم مخصص للسكن، بالإضافة إلى منطقة عرض لمشاهدة المناظر المحيطة على ارتفاع 590 متراً. وعلى سبيل المقارنة، فإن ثاني أطول مبنى حالياً، وهو برج شنغهاي، يقف على ارتفاع 632 متراً، ويبلغ ارتفاع برج شارد في لندن 310 أمتار.

وسيقف "مركز لاختا 2" وسط ضواحي سانت بطرسبورغ بجوار مركز لاختا الأصلي، وهو أطول مبنى في أوروبا والذي يبلغ ارتفاعه 462 متراً، ويضم المقر الرئيسي لشركة الطاقة "غازبروم" ويتولى المهندس المعماري توني كيتل مسؤولية التصميم في المشروع، كما أنه قام بتصميم مركز لاختا خلال فترة عمله في شركة الهندسة المعمارية "RMJM".