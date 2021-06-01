* المباريات الثلاث التي سنخوضها مهمة قبل تصفيات المونديال.

* لا أعلم إن كان قرار تأجيل التصفيات قرارا صائبا أم لا.

* بالنسبة لي ليست هناك مباريات ودية خاصة في المنتخب هناك مواجهات تحضيرية تحضيرية.

* مالي منتخب قوي، منتخب لديه إمكانيات كبيرة، لديهم أكثر من 30 لاعبا ينشطون في أوروبا، فريق أحترمه كثيرا، إنه منافس جيد.

* مباراة تونس وهو ثاني لقاء سنلعبه، مواجهة صعبة أمام منتخب مونديالي، خصم مهم جدا، وسنأخذ بعين الإعتبار كذلك تصنيفهم على المستوى العالمي.

* موريتانيا منتخب تطور كثيرا وحقق نتائج مقبولة كما ضمن تأهله لنهائيات أمم إفريقيا.

* سعيد بعودة بوداوي وعطال مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني.

* اللاعبون يعلمون جيدا أنهم مطالبون بالقتال من أجل ضمان مكانة في الفريق الوطني.

*ليست لدي الرغبة في الحديث مجددا عن لاعبي مزدوجي الجنسية، اليوم يلعبون في فرنسا لا أعلم إذ ما كانوا سيختارون الجزائر غدا أم لا.؟

*سعيود لاعب ممتاز وما يقوم به أمر مشرف ، ويستحق التواجد في المنتخب الوطني لا يهمني سنه لكن المشكل يكمن في المنافسة.

*مسعودي سجل 17 هدفا، نحن نتابعه ونعرف إمكانياته جيدا لكن هناك سليماني، ديلور وبونجاح.

*كل ماقيل عن أحمد توبة مجرد إشاعات ولا يمكننا الرّد على كل ما يقال هنا وهناك.

*مدرب المنتخب البلجيكي أثنى على توبة وهذا أمر عادي وجيد في نفس الوقت.

*الثناء على لاعب جزائري ينشط في المنتخب الوطني قد يكون من جميع المدربين مثل ديشان و أنريكي.

*ياسين لاعب نحبه جميعا لأخلاقه العالية ومستواه كذلك ، غيابه كان بسبب المنافسة، هناك بلايلي، غزال، زين الدين.

*اللاعبون قرروا مواصلة اللعب في مصطفى تشاكر، إلى غاية نهاية تصفيات كأس العالم.

*عدلان لا يزال لديه ما يقدمه للمنتخب الوطني لا تحكموا عليه بالنهاية.

*بن ناصر أصبح مهما لطريقة لعبنا، نعرف اللاعب وهو يعشق جيدا المنتخب الوطني، بالرغم من تواجده لعامين مع الخضر لكنه لم يعلم، للأسف سيكون غائبا هذه المرة لكن بالنسبة لي دائماهناك الفرصة للاعبين لربح وقت لعب أكثر.

*أظن أن رشيد غزال أدى أحسن موسم له في مشواره.

*لن أستدعي 30 لاعبا للمعسكرات التحضيرية القادمة.

*صحيح مبولحي تقدم في السن، لكن لا يمكن أن نأخذ عمر اللاعب كمعيار وبإمكانه تقديم الإضافة.

* بلعمري يعلم جيدا أن عليه إيجاد حل لوضعيته.

*غزال يعاني من الإرهاق وسيتحصل على فرصته خلال المباريات الثلاث.

*بن سبعيني يعمل جاهدا ويقاتل من أجل البقاء في منصبه.

*نطلب دائما من اللاعبين أن يكونوا محاطين بأشخاص يساعدونهم على التطور في حياتهم اليومية وحتى مشوارهم الكروي.

*بالنسبة لبونجاح إن كان لديه ضمانات من أجل اللعب بصفة منتظمة مع فريق آخر، أنا أشجعه على خوض تجربة جديدة.

جيراس محق في تصريحاته من ناحية أننا سنكون أمام مواجهات قوية والكل ينتظرنا للفوز علينا لهذا علينا التركيز ، كل مباراة سيكون على شاكلة " حرب".

*أتأسف لوضعية نوفل خاسف وأتمنى أن يجد حلا لوضعيته من أجل أن يكون أفضل.

*التربص الماضي جرى في أجواء مضطربة.

*حتى لا أخفي عليكم ضيعت كل الحصص التدريبية ما بين مباراة زامبيا وبوتسوانا.

*من حقي أن أكون أنانيا في عملي.

*لا أدافع عن أي أحد.

*هناك أشخاص طلبوا لقائي من أجل مساندتم في حملتهم الإنتخابية في الفاف وهؤلاء لا يستحون من أنفسهم.

*انتابني غضب كبير من الأشخاص الذين أصروا على لقائي.

*هؤلاء يعرفون أنفسهم جيدا، وأتحداهم أن يقولوا العكس.

*رفضت أن يتم إقحام إسمي ضمن حملتهم الإنتخابية.

*لم أتحدث أبدا مع زطشي بصفته المترشح القادم لرئاسة الفاف.

*كلما قيل عني قبل الجمعية العامة الإنتخابية للفاف لا أساس من الصحة.

*هناك البعض مما ساهم في نشر الدعايات.

*للأسف كنت أوّد الحديث خلال هذه الندوة الصحفية عن الأمور الرياضية والتحضيرات فقط.

*لكل مسؤوليته، نحن هنا من أجل إسعاد المنتخب الوطني.

*نتمنى التوفيق لشبيبة القبائل كل التوفيق، نحن وراءهم ونساندهم ويستحقون التواجد في نصف نهائي كأس الكاف لأنهم فريق كبير وعريق.

نشط صباح اليوم الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بمدرّج عمر خزّال بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك للحديث عن خياراته الفنية وتحضيرات العناصر الوطني للمواجهات الودية الثلاث المقررة بداية من الثالث جوان الجاري إلى غاية الـ 11 من الشهر ذاته، ضد موريتانيا، مالي، تونس.