* المباريات الثلاث التي سنخوضها مهمة قبل تصفيات المونديال.

* لا أعلم إن كان قرار تأجيل التصفيات قرارا صائبا أم لا.

* بالنسبة لي ليست هناك مباريات ودية خاصة في المنتخب هناك مواجهات تحضيرية تحضيرية.

*مالي منتخب قوي، منتخب لديه إمكانيات كبيرة، لديهم أكثر من 30 لاعبا ينشطون في أوروبا، فريق أحترمه كثيرا، إنه منافس جيد.

* مباراة تونس وهو ثاني لقاء سنلعبه، مواجهة صعبة أمام منتخب مونديالي، خصم مهم جدا، وسنأخذ بعين الإعتبار كذلك تصنيفهم على المستوى العالمي.

*موريتانيا منتخب تطور كثيرا وحقق نتائج مقبولة كما ضمن تأهله لنهائيات أمم إفريقيا.

*سعيد بعودة بوداوي وعطال مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني.

* اللاعبون يعلمون جيدا أنهم مطالبون بالقتال من أجل ضمان مكانة في الفريق الوطني.

.اللاعبون يعلمون جيدا أنهم مطالبون بالقتال من أجل ضمان مكانة في الفريق الوطني*

ليست لدي الرغبة في الحديث مجددا عن لاعبي مزدوجي الجنسية، اليوم يلعبون في فرنسا لا أعلم إذ ما كانوا سيختارون الجزائر غدا أم لا.؟*

.سعيود لاعب ممتاز وما يقوم به أمر مشرف ، ويستحق التواجد في المنتخب الوطني لا يهمني سنه لكن المشكل يكمن في المنافسة*

ينشط في هذه الأثناء الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بمدرّج عمر خزّال بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك للحديث عن خياراته الفنية وتحضيرات العناصر الوطنية تحسبا للمواجهات الودية الثلاث المقررة بداية من الثالث جوان الجاري إلى غاية الـ 11 من الشهر ذاته، ضد موريتانيا، مالي، تونس.