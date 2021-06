La communauté algérienne à l’étranger qui compte 8 millions de personnes fait face a un dilemme, voter aux élections du 12 juin prochain ou rentrer au pays.

Un retour compliqué par les mesures imposées par l’Etat algérien depuis deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, et qui pèse également sur l’organisation par les consulats d’élections qui permettront aux immigrés de choisir leurs représentants, et dont nombre d’entre eux font partie de la communauté à l’étranger.

La candidate sur la liste FLN à Londres, Chahinaz Hadj Zoubir, a dans ce contexte indiqué que « se porter candidat a pour objectif d’améliorer la situation de la communauté, car nous avons besoin de représentants au parlement, même si le nombre de sièges qui leur sont réservés est limité (8 sur 407 sieges, Ndlr). Le sociologue Nacer Djabi a d’ailleurs estimé dans une déclaration à El Khabar que la communauté algérienne à l’étranger a beaucoup évolué et est plus instruite que les générations passés qui servaient seulement de main d’œuvre dans les usines françaises », et dit s’attendre à un taux de participation très bas après l’annonce des récentes mesures d’Air Algérie et qui selon lui « auront raison des quelques voix qui restent ».

Samir Chaabna, ancien député de l’immigration, a de son coté, résumé en cinq points les principales préoccupations auxquels fait face la communauté, à savoir, le prix des billets d’avions, le rapatriement des défunts, l’accès aux programmes de logements en Algérie, l’égalité des chances dans l’accession aux hautes fonctions au sein de l’Etat pour les binationaux et le transfert de devises.