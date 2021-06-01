ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعد برميل نفط "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 70 دولارا الحاجز النفسي المهم، وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند مستوى 70.26 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.94 بالمائة عن سعر التسوية السابق.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.36 بالمائة إلى 67.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها، وهو تجمع يعرف باسم (أوبك+)، سيلتزمون على الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية، وفقا لوكالة "رويترز".

هذا وخفضت "أوبك +" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا منذ ماي 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد. ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 مليون برميل يوميا في أفريل.

وقرر تجمع أوبك+ في أفريل الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من ماي إلى جويلية، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللون من (آي.إن.جي إيكونوميكس) في مذكرة بحثية اليوم، "نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين".